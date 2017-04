La représentante de l'extrême-droite semble curieusement avoir la cote à l'étranger et auprès des étrangers.

Les commentateurs l'ont dit sur tous les tons : la présidentielle française 2017 ne sera semblable à aucune de celles qui l'ont précédée. Pléthore de candidats au départ et laminage des partis classiques de droite et de gauche ensuite pour un choix ultime qui devra départager deux personnes que tout oppose : un homme et une femme.

D'un côté un jeunot en politique, Emmanuel Macron (39 ans), fondateur d'un mouvement dont personne n'osait prédire ce parcours fulgurant, il y a seulement un an. « En Marche », qui reprend en subliminal les initiales de son fondateur Emmanuel Macron, n'a été fondé en effet qu'il y a tout juste un an.

De l'autre Marine Le Pen, la fille de son père et pas pour cela forcément en parfaite syntonie avec celui-ci. Marine et Jean-Marie Le Pen ne sont pas vraiment l'une l'héritière automatique de l'autre, même si leur combat se fait dans et autour du parti extrémiste du Front national. Le discours anti-immigré reste, le propos anti-mondialisation aussi.

Mais Marine Le Pen a voulu s'engager sur une voie de dédiabolisation et de normalisation aux yeux de l'opinion, débarrassant le FN des aspérités que représentaient un antisémitisme gênant et une xénophobie à fleur de peau, qui en faisaient un épouvantail. Le pari de la fille a-t-il réussi ?

On le saura au vu du score, qui sera le sien le 7 mai prochain, au deuxième tour de cette haletante élection présidentielle française, habituellement suivie avec une passion de coupe du monde de football par les Congolais, au pays comme dans la diaspora.

Mais il est curieux de voir ici et là un affichage décomplexé de Franco-congolais en faveur de Marine Le Pen. Les Congolais et les Africains de France votent traditionnellement à gauche, en faveur surtout d'un parti socialiste jugé plus rassurant, plus ouvert et plus enclin à l'intégration des étrangers.

Mais l'élection présidentielle française de cette année déchire un voile. Le Front national est vu désormais comme un parti aussi capable qu'un autre d'accueillir la diversité dans la légalité.

Et puis, le voudraient-ils que les Franco-congolais n'ont plus le cocon protecteur d'un Parti socialiste français littéralement écrasé au premier tour de cette présidentielle, son représentant Bernard Hamon ne réussissant pas à atteindre même les 7% de suffrage, qui auraient certainement fait la fierté d'une formation de novices en politique !

Alors depuis lundi, messages et prises de position sur Internet montrent des Congolais s'affichant Front National, et désireux de disputer ce choix aux Antillais qui y étaient - y sont : Marine Le Pen est arrivée largement en tête dans les Territoires d'Outre-mer dimanche dernier - les plus attachés.

« J'ai voté pour la seule candidate qui parle avec conviction de patrie et de lutte contre le terrorisme islamiste », écrit un quadra Franco-congolais, fonctionnaire en banlieue. « Vive Marine ; elle va nous débarrasser des contrefaçons chinoises », écrit une autre.

Cet amour nouveau et étonnant pour le parti de l'extrême-droite française ne serait qu'une incongruité si, en Italie aussi, le même penchant n'était visible. le mercredi matin, la ville de Rome s'est réveillée devant des murs tapissés d'affiches proclamant, en français : « Allez Marine ! ». Ces affiches, d'ailleurs illégales, sont le fait de quelques groupuscules populistes italiens.

Mais plus surprenante est une proclamation d'un prêtre congolais, exaltant sur Facebook le combat de l'extrême-droite contre les confusions politiques, qui veulent faire prendre pour des équivalences unions homosexuelles et mariages. Marine est présentée comme venant y mettre de l'ordre...