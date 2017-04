En prélude à la 7ème réunion extraordinaire du conseil des ministres des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale(CEEAC), les experts se sont réunis le 25 avril à Libreville en commission consultative, pour examiner les dossiers de la réforme institutionnelle, de la Zone de Libre échange et du budget de la CEEAC, exercice 2017.

La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Gabon, Mireille Sarah Nzenze, qui avait à ses côtés, Tabu Abdallah Manirakiza, secrétaire général adjoint de la CEEAC, en charge des programmes, du budget, administration et ressources humaines.

Au cours de cette rencontre, les experts des Etats, les représentants des organismes spécialisés de la CEEAC et les partenaires techniques et financiers ont suivi deux allocutions, à savoir: le mot de bienvenue du secrétaire général de la CEEAC, Ahmad Alla-Mi, rendu par son représentant et le discours d'ouverture prononcé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Gabon.

Les deux orateurs ont insisté sur le caractère important des trois dossiers qui, après examen par les experts, seront soumis à l'approbation des ministres en charge de l'intégration régionale.

Ils ont rappelé tour à tour que la 16ème session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC avait instruit en 2015, de procéder à une réforme institutionnelle profonde de l' institution, en vue de disposer à terme d'une communauté économique régionale forte, avec une architecture institutionnelle en harmonie avec celle de l'Union africaine et des autres communautés économiques régionales de manière à rendre plus efficient le fonctionnement de la CEEAC.

Le pilotage du dossier de la réforme institutionnelle de la CEEAC a été confié au président gabonais, Ali Bongo Ondimba, en exercice de cette institution.

La 7ème réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) se tiendra du 28 au 29 avril.