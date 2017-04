Togo: Cyclisme - La RDC occupe la deuxième place en équipe au Tour du Togo

La participation de la RDC à la course en terre togolaise s'inscrit d'ailleurs dans l'optique de la préparation de cette édition 2017 du Tour cycliste international de la RDC. Sylvestre Motayo ne ménage donc aucun effort pour préparer ses protégés afin qu'ils accomplissent des prouesses lors du Tour de la RDC. Les coureurs RD-congolais participent à diverses compétitions de la bécane à travers l'Afrique pour s'aguerrir et être prêts pour l'événement national prévu pour juin prochain. Après le Togo, annonce-t-on, ils vont prendre part dans d'autres Tours nationaux, précisément au Sénégal et au Bénin, avant de revenir au pays pour le Tour international de la RDC.

Les Léopards de la bécane Djanny Mayele, Matondo Bebeka, Jimmy Muhindo Kyaviro et Dukwa Bumba Fiston ont réalisé quelques performances individuelles, se classant en ordre utile lors des étapes du Tour du Togo. Aussi sont-ils un motif de satisfaction et de fierté pour le président de la Fédération congolaise de cycliste, Sylvestre Motayo, qui se projette déjà dans l'organisation en juin prochain de la cinquième édition du Tour cycliste international de la RDC.

Les Léopards cyclisme de la RDC ont fini deuxième à l'épreuve par équipe au classement général de la 26e édition du Tour cycliste international du Togo. Cette compétition de la bécane s'est achevée le 16 avril 2017. Les coureurs de la RDC s'en sont bien tirés en équipe au milieu des coureurs venus de la France, de la Belgique, du Pays-Bas, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria, du Niger et naturellement du Togo pays hôte de la course.

