Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Pierre Ngolo entend briguer un nouveau mandat

Dominique Ondzé est par ailleurs revenu sur les relations entre le chef de l'Etat et le secrétaire général du PCT que d'aucuns qualifient aujourd'hui de mauvaises « N'écoutez pas ces insanités, le climat entre le chef de l'Etat et le secrétaire général est bon. Pierre Ngolo échange régulièrement avec le président de la République », a-t-il fait savoir.

« Le parti congolais du travail doit toujours aller de l'avant et devant tout ce qui se dit, nous, militants du PCT, devons rester sereins. Nous avons donné la pirogue au président de la République, allusion à la présidence, il ne reste plus qu'à lui donner la pagaie. Ne vous laissez donc pas distraire par ceux qui viennent vous voir et peut-être vous donner tout ce que vous savez » ont-ils renchéri.

Dans leurs interventions, Dominique Ondzé et Pierre Ngolo ont appelé les militants du PCT à ne pas se laisser distraire par les rumeurs infondées distillées ici et là sur cette candidature. Ils ont par ailleurs demandé aux militants de prendre leurs responsabilités le jour du vote en réaffirmant leur attachement au Parti congolais du travail afin de porter haut le flambeau du PCT.

Au cours d'une aasemblée générale tenue le 25 avril, Dominique Ondzé a notamment déclaré,« Oui, le camarade Pierre Ngolo a déposé sa candidature et nous l'avons transmise à la fédération pour suivre le cheminement normal. Et le moment venu, le parti reviendra vers sa base pour présenter les candidats retenus par le comité d'investiture ».

