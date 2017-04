Afrique: Paludisme - L'OMS annonce le tout premier vaccin contre le fléau

La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti a annoncé que l'année 2017 sera marquée par une nouvelle prévention avec le tout premier vaccin contre le paludisme

Matshidiso Moeti l'a annoncé dans son message publié à l'occasion de la journée internationale du paludisme commémorée le 25 avril, lu en prélude par la représentante de l'OMS au Congo, le docteur Fatoumata Binta Tidiane Diallo.

Cette année, la journée est célébrée sur le thème : « En finir définitivement avec le paludisme ». Selon elle, ce thème souligne la nécessité d'accélérer et de consolider les efforts de vaincre le paludisme.

Le vaccin contre le paludisme est appelé RTSS ; il donne aux jeunes enfants une protection partielle contre la maladie ; il sera introduit dans le cadre des projets pilotes exécutés en Afrique subsaharienne ; il est en cours d'évaluation et pourrait compléter l'ensemble des mesures préventives ; de diagnostic et de traitement du paludisme recommandées par l'Organisation, a-t-elle expliqué.

Matshidiso Moeti a indiqué : « La phase expérimentale du nouveau vaccin représente un jalon important dans la lutte contre le paludisme afin de renforcer la dynamique et de consolider les acquis. Les pays de la région africaine ont adopté en août 2016 un cadre de mise en œuvre de la stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030 ».

Le paludisme tue plus de 400. 000 personnes dans le monde

Précisant que cette maladie continue à occasionner plus de 400.000 décès par an à travers le monde, Matshidiso Moeti a souligné que la région africaine a réalisé des progrès selon les estimations du rapport de l'OMS 2016. « L'incidence des cas a diminué de 23% entre 2010 et 2015 et la mortalité liée à ce fléau a baissé de 31%. Par ailleurs entre 2001 et 2015, la région africaine a évité 94% de décès liés au paludisme. Ce qui correspond à 6,8 millions de cas de décès évités parmi lesquels près de 6,6 millions concernaient les enfants de moins de cinq ans », a-t-elle souligné.

Cette réalisation, poursuit la directrice régionale, traduit la détermination des individus, familles et communautés ainsi que l'engagement des gens de santé, partenaires et bien d'autres à changer de comportement ; à intensifier la prévention ; l'utilisation des moustiquaires imprégnées ; d'insecticides et la pulvérisation ainsi que la prise en charge des patients. « Le pourcentage d'enfants soumis au test rapide de diagnostic a atteint 77% et celui des femmes enceintes bénéficiant du traitement préventif intermittent pendant la grossesse a été multiplié par cinq dans vingt pays africains », a-t-elle dit.

Au terme de ses propos, la directrice régionale, Matshidiso Moeti a invité tous les pays touchés par le paludisme à augmenter leurs investissements dans la prévention et à appliquer des mesures concrètes dans tous les secteurs afin de vaincre ce fléau.