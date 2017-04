Cote d'Ivoire: Soualiho Meïté - Le Franco-Ivoirien vers l'AS Monaco ?

Suivi en Angleterre et en Allemagne (Borussia Dortmund, RB Leipzig) le joueur serait toutefois, selon L'Équipe, en passe de retrouver la France au sein d'une formation en vue : l'AS Monaco. D'après le quotidien sportif, Soualiho Meïté serait même sur le point de conclure un accord avec le club de la Principauté. Parti de Lille en janvier 2016, le milieu défensif s'est complètement relancé en Belgique grâce à un gabarit (1,87 m, 80 kg) et un profil (milieu relayeur ou sentinelle), qui font des merveilles à Zulte Waregem.

Formé à Auxerre et passé par Lille (2013-2016) sans grand succès avant d'être prêté avec option d'achat au Zulte-Waregem fin janvier 2016, Soualiho Meïté s'est depuis refait une santé et un nom du côté de la Belgique. Au point d'attirer concrètement les regards clubs européens dont ceux de l'AS Monaco.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.