Cameroun: Solidarité - Les évêques appellent à une collecte de fonds en faveur des indigents

Voici du reste, le programme de mise en œuvre de cette 1ère Edition de Collecte de fonds en faveur des pauvres et personnes vulnérables lancée par les évêques catholiques du Cameroun, via la fondation Caritas.

« L'action pastorale a aussi un aspect de solidarité. C'est de la nature de l'Eglise d'être au secours de l'Homme qui est en difficulté et dans la souffrance », a expliqué l'évêque. Et de renchérir : « Nous voulons faire du Cameroun un pays de paix et de solidarité.

C'est but de la 1ère édition de Collecte de fonds en faveur des pauvres et personnes vulnérables, dont l'annonce a été dévoilée le 24 avril au cours d'un point de presse délivré à Yaoundé par le président de la fondation Caritas au Cameroun

Les évêques catholiques veulent inculquer la culture de la générosité aux Camerounais, apprendre aux uns et aux autres à partager, et pas seulement à avoir de temps en temps un geste envers un pauvre.

