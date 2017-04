Cameroun: Réseaux sociaux - Les administrations se connectent lentement

Enseignant de traduction et de terminologie dans les universités de Yaoundé I et de Dschang. Plus »

Plus riche et actualisée est la page de la Communauté urbaine. Les nombreuses manifestations publiques que l'hôtel de ville abrite ou organise y trouvent une belle place. Quelques citadins n'hésitent pas à demander des informations.

Et plus tard dans des commentaires en termes joyeux, partageait nouvelles et guide pratique sur la Can de football féminin dont Douala a vu passer quelques délégations et ressenti la ferveur venue de Limbe, dans le Sud-Ouest voisin.

Sauf incident. Où l'on découvre alors quelques conseils, des messages de sensibilisation, des vidéos, datés de 2016. La délégation sœur des Sports et de l'Education physique, elle, n'a plus rien posté depuis novembre 2016. Quand elle annonçait la formation des officiels d'athlétisme.

En tapant dans un moteur de recherche les mots-clefs jeunesse, éducation civique, littoral, Cameroun, délégation... l'on peut accéder par exemple à la page Facebook et au site Internet de la représentation régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique pour le Littoral.

Et pourtant, en ville, le recours à Facebook pour s'informer, se divertir et même commercer est devenu un phénomène ordinaire. S'il n'existe aucune consigne officielle en la matière, quelques initiatives pointent leur nez.

