Sénégal: Elections de représentativité syndicale - Les enseignants faiblement mobilisés à De Lafosse

Les centrales majoritaires "seront les partenaires de l'Etat, qui siègeront dans les conseils d'administration de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, de la Caisse de sécurité sociale (CSS), au Conseil économique, social et environnemental, dans les institutions sous-régionales et au Bureau international du travail".

Le premier collège regroupe les enseignants du préscolaire et de l'élémentaire, le deuxième regroupera ceux de l'enseignement secondaire, général et de la formation professionnelle, le troisième étant prévu pour rassembler "les corps de contrôle".

Et seront considérées comme centrales syndicales représentatives celles qui auront au moins 10 % de suffrages exprimés, avait indiqué le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy.

