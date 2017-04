Cote d'Ivoire: Hub Africa 2017 - Le comité d'organisation déroule les grandes lignes

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI la 5ème édition du Salon Hub Africa sera marquée par une programmation spéciale pour les jeunes et les femmes. Ce, dans un programme articulé en deux grandes parties.

Les préparatifs de la 5ème édition de la première plateforme des entrepreneurs et investisseurs en Afrique dénommée Hub Africa vont bon train. Avant la dernière étape de la tournée du « Pitch hub Africa 2017 » qui s'achève, le 26 avril, à Conakry en Guinée, le comité d'organisation a présenté, le 24 avril 2017, à Casablanca, les grandes articulations de cet événement.

Le président fondateur de Hub africa, Zakaria Fahim et le secrétaire général de Maroc-Export, Zouhair Triqui ont affirmé que ce sont plus de 10000 participants venus de 26 pays d'Afrique et d'Europe qui sont attendus du 4 au 5 mai 2017, au Parc d'Exposition de l'Office des Changes, à Casablanca.

Déroulant le programme, ils ont indiqué qu'en termes d'innovation, l'édition 2017 va s'articuler autour de deux grandes zones, à savoir, une Zone bleue baptisée Africa Business Export et une Zone verte appelée Hub Africa platform. Il faut signaler que ce sont plus de 100 ateliers et conférence qui vont meubler cet événement.

A cette occasion, les organisateurs ont souligné que l'édition 2017 va proposer une batterie de solutions orientées « business et export ». Aussi ont-ils expliqué que le choix de la Côte d'Ivoire et du Gabon en qualité de pays invités d'honneur « n'est pas fortuit ».

Ce choix relève, de la « volonté de mettre en valeurs les politiques d'émergence relevées dans ces deux pays ». Et, par ailleurs, « aider les opérateurs à opérer des synergies et s'orienter au mieux vers les marchés à forte valeur ajoutée. »

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI la 5ème édition du Salon Hub Africa sera marquée par une programmation spéciale pour les jeunes et les femmes. Ce, dans un programme articulé en deux grandes parties.

La plateforme entrepreneuriale Hub Africa

Ce premier temps fort sera marquée par des plénières autour de la thématique : « L'entrepreneur, acteur de l'intégration africaine ». Les visiteurs auront droit à un village des solutions. Il s'agit d'un espace conseil au profit des entrepreneurs, auto-entrepreneurs et startups. Le village propose un « Espace post-Cop22 » ou encore « Green Business » (la 1ère plateforme digitale pour promouvoir des gestes éco-responsables et le développement durable). Cette plateforme propose également un « espace d'exposition et de démonstration de projets pour mettre en lumières savoir-faire, produits et services des entrepreneurs ». A tout cela, il faut ajouter les « Master Class » ou encore le « Data Checking ».

Au cours de cette édition, Hub Africa lance le 1er Hackathon panafricain. Une centaine de participants originaires d'une douzaine de pays africains vont développer un projet informatique, un logiciel ou une application sur une période limitée (24 heures). Placé sous le thème « créons le rêve des autres », l'objectif est de générer des idées et solutions innovantes à des problèmes.

La plateforme entrepreneuriale, c'est aussi la compétition sur fond de road-show africaine, dénommée le « Pitch Hub Africa ». Au Gabon, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, République de Guinée et Maroc, trois (3) startups ont été retenues dans chaque pays.

Au cours de la compétition Hub Africa Awards, 8 à 9 grands prix seront décernés (prix Hub Africa, prix les Afriques, prix de la Coopération Sud- Sud, prix de la femme Entrepreneur de l'année, prix de social impact, prix de l'entreprise innovante, prix du jeune entrepreneur, prix coup de cœur).

L'une des innovations majeures, expliquent les organisateurs est la plateforme « e-learning-intelligence économique ». Il s'agit d'initier et de promouvoir la culture de l'intelligence économique chez les jeunes entrepreneurs du continent.

La plateforme « Africa business export ».

C'est une innovation qui vise à promouvoir la culture de l'intelligence économique chez les jeunes entrepreneurs. Africa Business est sous-scindé en trois espaces ( "Market to place", "Market Export jeune" et les "worshops").