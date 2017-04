C'est dans une atmosphère très tendue marquée par des heurts que s'est déroulée hier, mardi 25 avril, la conférence de presse de la Convergence des jeunes républicains (Cojer), malgré la présence du ministre de la Jeunesse Mama Mbaye Niang, venu présider la rencontre. Les partisans de la patronne en titre en titre de la Cojer, Thérèse Faye, et ceux de Marième Thiam Babou qui contestent le leadership de la première nommée, ont failli en arriver à une bataille rangée, évitée de justesse.

En effet, hier, mardi 25 avril, le point de presse au sortir duquel les jeunes républicains devraient se retrouver et se réunir autour de leur chef de parti Macky Sall pour aller à la conquête des suffragants lors des législatives de juillet prochain, a failli aboutir en une bagarre générale. Pour cause, les partisans de la coordinatrice de la Convergence des jeunes républicains (Cojer) et maire de Fimela Thérèse Faye Diouf, et ceux de Marième Thiam Babou, dirigeant les frondeurs de la Cojer en l'occurrence M23 ont failli en venir aux mains. Marième Babou qui n'avait pas été autorisée à rejoindre le présidium, aux cotés du ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang et de la responsable de la Cojer Thérèse Faye, a voulu forcer le passage, selon les organisateurs de la rencontre. Elle s'est vue très rapidement arrêtée dans sa course à la fois par les gardes de la mairesse de Fimela et du ministre de la Jeunesse. Ce qui a provoqué la réaction des gardes de la responsable des frondeurs Marième Thiam Babou. Et n'eût été l'intervention désespérée du ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang la rencontre se serait transformée en bataille rangée, pour ne dire fratricide.

Pourtant, les responsables de l'Apr ayant pris part à la rencontre à l'image du ministre de la Jeunesse avait appelé les divers membres de la Cojer « à travailler main dans la main dans la cohésion, l'entente et la solidarité dans toutes les structures de l'Alliance Pour la République, à la concorde en direction des élections législatives».

Pour rappel, cette querelle de leadership au sein de la Cojer ne date pas d'hier. Pour cause, Marième Thiam Babou a été arrêtée et placée en garde à vue à la Gendarmerie de Fatick pour avoir contesté Thérèse Faye Diouf qui, atteinte par la limite d'âge, est priée par ses adversaires « de se maquiller davantage pour aller se battre chez les grands».

Le placement en garde à vue de Marième Thiam Babou avait été d'ailleurs la résultante d'une plainte déposée par le maire de Fimela Karim Sène. Ce dernier avait organisé une manifestation avec comme invitée d'honneur Thérèse Faye Diouf. Le même jour, Marième Thiam Babou, originaire de la zone, faisait une caravane de sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales en compagnie de ses proches. Une altercation s'en est suivie et le maire Karim Sène avait saisi la justice pour « destruction de biens appartenant à autrui, violence et voies de fait».