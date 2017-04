Sénégal: Exploitation de gaz au Sénégal - La livraison de la 1ère production de "tortue" prévue en 2021

Les premières productions de Gaz issues des découvertes du Sénégal seront livrées en 2021. L'assurance est d'Emma Delaney, présidente régionale de Bp Mauritanie et Sénégal. Elle intervenait hier, mardi 25 avril, lors du lancement de l'édition 2017 du Bp Energy Outlook qui s'est tenu à Dakar.

En décembre 2016, Bp Outlook a signé un accord avec Kosmos Energy pour accéder aux 6 blocs dont 4 en Mauritanie et 2 au Sénégal, à savoir Cayar offshore au Sud et Saint Louis offshore profond avec Tortue découvert par Kosmos en 2015 sur la frontière maritime avec la Mauritanie. La première production de gaz issue de cette découverte sera livrée dés 2021. C'est du moins ce qu'a promis Emma, Delaney, présidente régionale de Bp Mauritanie et Sénégal qui s'exprimait hier, mardi 25 Avril, lors du lancement de l'édition 2017 du Bp Energy Outlook.

«Tortue sera le premier développement de notre partenariat. Il s'agit d'un investissement de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années. Bp et Kosmos Energy sont engagés dans ce développement très ambitieux et nous comptons livrer les premières productions de gaz dés 2021. Nous allons faire une équipe de classe mondiale pour soutenir ce développement», a-t-elle fait savoir.

Selon elle, le gaz va non seulement être bénéfique pour l'ensemble des populations, mais aussi il permettra au Sénégal de se positionner dans le marché mondial particulièrement, le marché européen. «Ce sera une source de revenu supplémentaire très significative pour le Sénégal et pour les générations futures. Il est très important pour nous d'avoir une position matérielle dans les bassins où nous travaillons et d'avoir un partenariat solide avec l'ensemble des acteurs avec lesquels nous partagerons les mêmes objectifs stratégiques. Bp entrevoit un avenir très prometteur pour l'industrie du pétrole et du gaz au Sénégal et s'est engagé à aider le pays à développer ses ressources d'une façon durable»,indique-t-elle.

A en croire à Madame Delaney, Bp prévoit avec Kosmos Energy d'investir plusieurs milliards de dollars dans le développement du gaz à Tortue au cours des prochaines années. En Outre, il ya un vaste programme de recherche avec d'autres éventuelles activités de développement naissant des succès de l'exploitation.

Par ailleurs, la présidente régionale de Bp Mauritanie Sénégal informe que Bp a accepté d'approfondir son investissement au Sénégal en acquérant l'intégralité des parts minoritaires de 30% que Timis Corporation détenait dans deux blocs au long du Sénégal. «A la conclusion des accords, les participations dans les blocs sénégalais seront similaires au partenariat parallèle en Mauritanie. En effet, Bp détiendra une part de 60%, Kosmos 30% et la société des pétroles du Sénégal (Pétrosen) détiendra une part de 10% », souligne-t-elle.

Sur ce transfert de parts, Guillaume Defaux, président de Kosmos Bp Sénégal se veut clair. Selon lui, il n'y a pas de transaction financière entre Timis corporation et Kosmos Energy. «Kosmos n'a pas versé un seul franc à Timis Corporation. Il s'agit d'un transfert d'obligation d'une compagnie vers une autre compagnie », précise-t-il.