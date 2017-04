Sénégal: Journée mondiale du paludisme à Kaolack - Les élèves s'impliquent dans la lutte contre la pandémie

A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la journée du paludisme dans la région de Kaolack. Une journée qui a été marquée par une leçon de vie sur la maladie à l'école primaire El Hadji Seck Fall de la localité de Casnak hier, mardi 25 avril, en présence du ministre de la santé Awa Marie Coll Seck, des autorités académiques, administratives, mais aussi de la population.

Le district de Kaolack est toujours endémique au paludisme. Pour cette édition de la journée internationale de la maladie, le Sénégal a décidé de le célébrer dans cette localité. Une manière pour les acteurs de la santé de revoir ou d'évaluer les différentes stratégies mises en place pour lutter contre la maladie.

Hier, mardi, la journée a été marquée par une leçon de vie sur le paludisme. Le cours a été présenté par le maître Abdoulaye Cissé qui a essayé, par une observation, de faire découvrir les symptômes de la maladie. Ainsi devant la ministre de la santé et de l'action sociale, Awa Marie Coll Seck, les élèves des classes de Cm2 sont arrivés à se «familiariser» avec le paludisme. Comment la reconnaître et s'en prévenir ? Pour l'inspectrice d'académie de la région de Kaolack, cette leçon entre dans le cadre de la sensibilisation pour faire reculer le paludisme.

De ce fait, les élèves pourront être des relais dans leurs maison et communauté afin d'amener les parents et les proches à dormir sous moustiquaire imprégnée à longue durée d'action afin d'éviter les piqures de moustique qui sont la cause de la maladie. Pour la ministre de la santé, Awa Marie Coll Seck qui s'est bien réjouie de l'implication des élèves dans la lutte contre le paludisme, a souligné : « les jeunes peuvent changer le monde et j'en suis convaincue. Ils sont des relais indispensables au sein de la communauté ».

Et de poursuivre : « la santé peut se développer si l'on passe par les enfants. Il faut toujours les mettre au devant de la lutte. Car, comme vous le savez, aller vers la pré-élimination est possible parce qu'il y a les moyens et si tout le monde s'y met, nous réussiront peut être à éradiquer la maladie qui fait beaucoup de décès dans le monde».

Dans la lutte contre la maladie, l'objectif est d'arriver à la pré-élimination de la maladie au Sénégal. Si dans cette lutte plusieurs districts sont sur la bonne voie, Kaolack traine toujours les pieds. L'insalubrité, la canalisation en sont les obstacles dans la lutte contre la maladie.

De l'avis de certains acteurs de la santé, «les médicaments sont disponibles, les sensibilisations se font dans toutes les zones de la région, cependant, l'insalubrité, l'assainissement dans certains quartiers favorisent la reproduction des moustiques ainsi que la propagation de la maladie surtout en période hivernale».

Rappelons que pour cette journée, le thème est «en finir pour de bon avec le paludisme».