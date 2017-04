Sénégal: Décès de Issa Samb/Joe Ouakam - L'adieu à une icône

Il nous aura jusqu'au bout donné du fil à retordre... Car comment parler de lui, et de quelle façon, comment l'introduire, qui était-il donc, Joe Ouakam ?!

Peintre, sculpteur, dramaturge, écrivain ou poète, et surtout pas très facile à suivre... L'inclassable personnage, Issa Samb de son vrai nom, est décédé dans l'après-midi d'hier, mardi 25 avril à l'Hôpital Principal de Dakar, des «suites d'une longue maladie». Mais il était sans doute bien plus que tous ces mille et un fragments. L'homme était une icône du Dakar culturel, «figure emblématique» du mouvement Agit'art, qu'il avait lancé dans les années 1970, avec le réalisateur Djibril Diop Mambéty, et un «collectif d'artistes, écrivains et cinéastes».

Dans son court métrage intitulé sans chichis «La Visite chez Issa Samb» (2008), le réalisateur français Frédéric Koenig nous introduisait dans cet endroit mythique du centre-ville de Dakar, au 17 de la rue Jules Ferry, qui était devenu la maison et l'atelier de Joe Ouakam... Un guide pas comme les autres, qui vous montrera ce sac «décoré» rien que pour lui par un «artiste de Ngor», de vieux journaux, plusieurs classeurs poussiéreux, une paire de lunettes suspendue, un peu comme celle qu'il avait sur le nez, des croquis, des esquisses, des silhouettes, etc. Ou qui vous parlera comme personne de Jacqueline et Lucien Lemoine.

Récemment, la cour de Joe s'était comme qui dirait retrouvée au cœur d'une polémique. Car l'espace, qui appartenait à un «vieil ami» à Joe Ouakam, avait été «revendu», après le décès de son propriétaire. Malgré plusieurs «mises en demeure», Issa Samb avait refusé de céder, avec le soutien de ce «comité de défense» réuni autour de lui, y compris sur les réseaux sociaux. » «Agit'art, disait-il, existera même sans la célèbre cour de Joe Ouakam».

Joe Ouakam, «artiste singulier» pour ne pas dire «atypique», disait s'être «battu» toute sa vie «avec l'idée et le temps ». Et «en tout temps, disait-il, j'explore l'âme, ce puits profond».

Ancien de l'Ecole nationale des Arts (Ena) et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), où il avait étudié le Droit et la Philosophie, Joe Ouakam avait osé se démarquer de la Négritude de Léopold Sédar Senghor. «Dans les années 70-80», alors que «l'esthétique nègre et le parallélisme asymétrique» du président-poète sont «de rigueur», Issa Samb et ses compagnons du laboratoire Agit'Art choisissent quant à eux de s'éloigner de cet «art orienté et cloisonné».

Nos condoléances à tous ceux qui l'ont perdu...

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS...

EL HADJI HAMIDOU KASSE, MINISTRE PORTE-PAROLE DU SENEGAL DE LA REPUBLIQUE : "Nous venons de perdre un artiste de dimension exceptionnelle"

"La mort est le souvenir poussiéreux de la vie. Nous venons de perdre un artiste de dimension exceptionnelle : il avait, en effet, fait de la vie une œuvre d'art, c'est-à-dire une création sans arrêt. Sa parole ciselée dans le creux du baobab, son allure de personnage sorti du rêve et des décombres, son sourire stellaire de défi à la mort, sa demeure-musée, ses folies assumées, sa générosité peu commune et son détachement du service des biens ont éclairé de mille feux la vie de Issa Samb alias Joe Ouakam. Il a inventé toute une manière de vivre l'art comme une procédure singulière de vérité ainsi que le spécifie le philosophe Alain Badiou. Issa opère dans la peinture une esthétique libre, en rupture avec les modes ambiantes. Il fixe à ses œuvres une tâche : dire, d'une parole sous les ruines d'un monde désarticulé, le réel de la déshérence. Il est le peintre des êtres extrêmes qui trouvent leur plénitude lorsque le regard est à la fois étonné et transi. C'est également sa manière de faire du théâtre et de la poésie, arts majeurs. La même expression, la même cohérence, la même puissance. Issa était ainsi, lui-même, l'accueil poétique de toutes les errances et un point de rencontre de toutes les marginalisés révolutionnaires sur la rebelle de Jules Ferry... Dakar des parages!

La mort de Joe, c'est ainsi une béance dans le Dakar des arts et de la culture.

Adieu Joe, le grand frère affectueux, nous t'avons tant aimé. Tu nous as tant été utile et précieux, toi qui a osé, par tes œuvres et ton éthique de la solidarité, regarder toujours, d'un œil indifférent, la mort qui n'est, avant tout, qu'une "conclusion neutre de la vie", pour toi qui a traversé cette vie comme "un animal de luxe".

Mon cher Abdou Ba, ta voix tremblait et ces mots sortaient en souvenir de ta marque de fraternité qui m'a comblé. Je te présente aussi mes condoléances, dans la douleur du vide qui désormais sera l'ombre du Laboratoire Agit Art."