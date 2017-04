Sénégal: Amélioration des contenus des télévisions - Le CNRA forme les acteurs

L'atelier technique sur les normes de création et de production de contenus qui s'est ouvert hier, mardi 25 avril et qui prend fin aujourd'hui, a pour objectif d'échanger sur l'amélioration des contenus des télévisions surtout en ce qui concerne les sketches du mois de ramadan.

Organisé par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), la rencontre qui a réuni des réalisateurs, des artistes et des comédiens, devrait permettre de trouver des solutions, pour que les médias jouent leur rôle d'éducateur à travers ces séries, mais aussi pour que l'on puisse les transporter à l'international.

Il faut, à petits pas, en finir avec les séries télévisées qui n'apportent pas grand-chose aux téléspectateurs ou qui sont tout simplement « dérisoires ». Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) est décidé à lutter contre ce phénomène à travers son atelier ouvert hier, mardi 25 avril et ce pour deux jours ; pour permettre de réfléchir sur l'amélioration des contenus des télévisions. Présidant cet atelier technique sur les normes de création et de production de contenus, Jeanne Lopis Sylla, membre du Cnra, a tenu à préciser que l'objectif est d'apporter un suivi de ce qui a été fait. Et donc, selon elle, au vu du « nombre de sketches » qu'il y a durant la période de ramadan, il urge d'échanger avec les acteurs pour que les « médias jouent leur rôle d'éducateur pour les populations ».

Le comédien Ibrahima Mbaye Sopé, et non moins membre du Cnra, embouchera la même trompette en dénonçant le foisonnement des sketches au mois de ramadan, qui ne cherchent même pas à respecter les normes. « Tout le monde s'autoproclame comédien et si un comédien mal formé rencontre un réalisateur et un scénariste mal formés, ça ne peut produire que des dégâts » a-t-il dit.

Justifiant l'importance de cet atelier, l'expert audiovisuel Mamadou Baal a souligné que le « Cnra n'est pas seulement l'ange gardien de l'éthique de ces contenus, mais il est en train de mettre la main à la pâte pour aider à faire avancer ces contenus dans leur qualité mais aussi dans leurs objectifs ». Il est donc nécessaire, selon Mamadou Baal, « d'aider les acteurs à faire de bons produits, utiles, commerciaux et exportables car la production, c'est un business ».

L'ancien directeur de la Rts va même plus loin en disant que si on veut que nos sériés télévisées locales se diffusent à l'international, le défi de la qualité technique et artistique des productions dans l'audiovisuel s'impose. « Les productions sénégalaises qui sont innombrables surtout autour du ramadan, ces productions vous ne les voyez qu'au Sénégal. Très peu de productions sénégalaises sortent de nos frontières. Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme les autres producteurs africains, vendre nos productions au-delà de nos frontières ? Il y a une raison, il faut trouver la solution », a laissé entendre M. Baal.

Venus participer à l'atelier, les comédiens et réalisateurs ont estimé que cela devrait leur permettre d'améliorer leurs connaissances, surtout en cette veille de ramadan. Plus connu sous le sobriquet de Lamarana, le comédien Ibrahima Mbodj, qui a d'abord avoué les « manquements sur le plan contenu, artistique, réalisation et technique artistique dans les sketches », dira que « c'est une chance d'être avec ces professionnels, ça va nous permettre de comprendre exactement les réalités et d'améliorer notre travail ».

Cette rencontre à laquelle des réalisateurs, des comédiens, des producteurs ont pris part, vient s'ajouter aux précédentes organisées pour la professionnalisation des acteurs. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel entend donc poursuivre son travail pour des productions de qualité dans les médias.