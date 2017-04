Sénégal: Accès à l'eau potable à Malicounda - La coopération coréenne s'implique avec deux forages

Les localités de Sinthiou Mbadane et de Takhoum de la commune de Malicounda ont vu hier, mardi, le démarrage des travaux de deux forages d'une valeur de 400 millions de francs dans le cadre du projet pour l'amélioration des systèmes d'assainissement dans les régions de Thiès, Fatick, Kaolack et du centre du Sénégal avec l'implication de l'Agence de coopération internationale de la Corée (Koica).

Diène Faye, le secrétaire d'Etat à l'hydraulique rurale, s'est réjoui du démarrage des travaux lors de cette cérémonie de lancement avec le concours de la coopération coréenne. Selon lui, les ouvrages hydrauliques déjà réalisés par les Coréens font partie des meilleurs du pays. Il n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Maguette Sène, le maire de Malicounda totalement engagé pour l'accès à l'eau de l'ensemble des localités de la commune. Son Excellence Hyo-Eun Kim, l'Ambassadeur de la République de Corée au Sénégal, a expliqué pour sa part l'implication de son pays dans le projet de l'amélioration des systèmes d'assainissement dans les régions de Thiès, Fatick et Kaolack par la construction de châteaux d'eau et de forages.

A l'en croire, la problématique de l'eau figure parmi les objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies .Par conséquent, la garantie de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement entre dans la perspective de l'assurance d'une gestion durable des ressources en eau en 2030. L'Ambassadeur de Corée a toutefois insisté sur les conséquences directes de l'accès à l'eau potable sur le plan économique et social. Le fait justifie pour elle, la nécessité de construire des infrastructures hydrauliques dans les zones rurales. Elle a fait part en ce sens de la volonté et de l'engagement de son gouvernement à apporter sa contribution, à travers la mise en œuvre du projet d'approvisionnement en eau potable et d'amélioration de l'assainissement desservant avec la Koica 2 près de 40 000 personnes et l'abreuvement de 100 000 bêtes.

Pour Maguette Sène, le maire de la commune de Malicounda, la construction des deux forages participe au soulagement des populations en quête du liquide vital au prix de mille efforts. « Elles n'auront plus à faire des kilomètres pour trouver de l'eau potable », a-t-il dit. Selon lui d'ailleurs, les habitants de Sinthiou Mbadane et de Takhoum et des localités impactées par le projet vont profiter aussi de ces investissements pour l'abreuvement du cheptel.