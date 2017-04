Sénégal: Démarrage des élections de représentativité, aujourd'hui - Des syndicats d'enseignants décèlent déjà des impairs

«J'ai parcouru certains lieux de vote où jusqu'en début d'après-midi (hier) aucun matériel électoral n'était disponible, notamment à Pikine (école Salif Ndongo A), Keur Massar (école élémentaire Complexe) et Parcelles U3 », fait-il savoir. Non sans préciser que «les syndicats d'enseignants sont assez sceptiques sur la bonne organisation de ces élections de représentativité. L'Etat, notamment le ministère du Travail serait responsable de toutes contestations pour rejet des résultats issus de ces élections ».

«Pour 32 îles, il n'y a 2 bureaux, notamment à Bassoul et à Niodiore. Les villages de Karangue sont obligés de se déplacer jusqu'à Toubacouta pour voter. Dans le Kedougou, on y note des bureaux très éloignés des lieux de service», nous a fait ainsi le point Oumar Waly Zoumarou. Selon lui, «c'est un moyen de dire aux enseignants de ne pas aller voter, pour, au finish, avoir un faible taux de participation».

Le coordinateur du Grand cadre des syndicats d'enseignants note quelques dysfonctionnements qui pourraient entacher les résultats finaux. Oumar Waly Zoumarou indexe les services du ministère du Travail, des Organisations professionnelles et des relations avec les Institutions, d'avoir posé des jalons qui peuvent biaiser le processus. Pour donner corps à son argumentaire, le Secrétaire général du Sels/O a fait savoir que certains bureaux de vote ont été délocalisés, notamment à Nguirnda pour être transférés à Foudiougne. Il indique qu'il y a des bureaux à Matam, en cette période de canicule, distants des services de 30 km à 40km. Le Coordinateur du Gcse a déploré la décision, par circulaire, de l'inspecteur d'éducation et de formation (Ief) de Matam qui exige des enseignants le fait de rester dans leur lieu de service.

Les enseignants du secteur public de l'Education et de la Formation sont appelés aux urnes aujourd'hui, mercredi 26 avril, dans le cadre des élections de représentativité syndicale. Sur l'ensemble du territoire national, à partir de 8 heures, chaque enseignant est invité à se rendre dans les lieux de vote, notamment dans les écoles, les établissements, les inspections d'académie et les différentes salles de fête, pour choisir son syndicat. L'enjeu est de taille pour ces organisations syndicales, à l'heure des revendications portées sur la mise en œuvre des points inscrits dans le procès-verbal signé avec le gouvernement.

