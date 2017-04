Sénégal: Birima Mangara, ministre du budget - «L'Ofnac, en cohérence avec les engagements souscrits par notre pays»

«En parfaite cohérence avec les engagements souscrits par notre pays pour une gouvernance transparente et la lutte contre la corruption L'OFNAC, point focal au Sénégal s'est résolument investi dans le processus d'examen en mettant en place un comité de suivi de l'application de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC)».

Birima Mangara, ministre du Budget s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'évaluation du Sénégal par le Mali et le Kiribati. Dans le cadre du second cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la Corruption dans la période du 25 au 27 avril dans les locaux annexes de l'Office Nationale de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac).

Cet exercice, dit-il est assurément pour notre pays une opportunité non seulement pour jauger la conformité de la législation à la norme internationale, mais surtout un cadre excellent de prise en charge de l'impératif de cohésion d'entente et de partage sur les problématique de lutte contre la corruption.

«Les insuffisances et les manquements qui seront observés indiqueront la nécessité d'entreprendre de nouveaux chantiers dans le processus d'amélioration de notre dispositif national », a-t-il poursuivi. Le combat contre la corruption exige un regard critique sur le cadre juridique et institutionnel, c'est pourquoi des évaluations périodiques sont nécessaires pour apprécier les avancés significatives et détecter les insuffisances dans la mise en œuvre de nos engagements internationaux, a-t-il encore relevé. Le ministre du Budget a ensuite indiqué que le gouvernement de la République du Sénégal a mis en place des cadres institutionnels organisationnels et juridiques pour la lutte efficace contre la corruption et la fraude.