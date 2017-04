Sénégal: Eux & nous - Le visage de la France qu'on aime

La première place obtenue par Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle en France et sa qualification au second tour est un signal fort pour les Français et pour une bonne part des peuples préoccupés par la montée des discours politiques extrémistes avec de forts relents de xénophobie et de populisme, de l'Europe à l'Amérique, de l'Asie à la Méditerranée

Parce que le monde a besoin d'une exigence de clarté, de responsabilité et de renouvellement des pratiques politiques et des élites dirigeantes en dehors des codes, des usuels, et des postures politiques clivantes, la percée et le sacre d'un homme politique de 39 ans, parti de nulle part, sans appareil politique va ouvrir des boulevards non seulement en France mais dans le monde et surtout dans la plupart des pays africains.

Le candidat arrivé en tête est celui qui a assumé le plus son ouverture vers le monde sur la base d'un projet moral bienveillant pour le monde, équilibré, progressiste et optimiste contrairement à un discours politique confus, amalgame de tous les lieux communs, jouant sur les peurs d'une invasion étrangère, instrumentalisant les bas ressorts de classes populaires inquiètes, déboussolées et taraudées par des enjeux d'immigration donnant à la France l'image d'un pays en pleine désagrégation constitué d'un ramassis d'égoïsme et de ressentiment auquel le Président américain, Donald Trump s'est permis de faire un clin d'œil au lendemain de la fusillade des Champs Elysées, en souhaitant la victoire de Marine Le Pen.

En attendant le second tour qui va probablement confirmer une dynamique historique de rassemblement en cette période confuse, il est possible de préjuger que la France offrira dans les prochaines années des attitudes et des comportements conformes à sa devise et à contrecourant des amalgames et des caricatures qui ont inquiété le monde ces dernières années, particulièrement les peuples qui partagent avec elle l'usage du français et finalement une civilisation et une manière de voir le monde.

Ce nouveau positionnement aujourd'hui incarné par Emmanuel Macron fera probablement tâche d'huile dans le monde avec l'émergence d'un projet politique nouveau, alternatif, légitimement porté par des jeunes, conformément aux évolutions sociodémographiques du monde, basé sur la bienveillance et non sur la division.

Comme en France, il faut souhaiter la survenue de ce moment historique dans le monde avec des peuples déterminés à se prononcer clairement pour un renouvellement des visages, des pratiques politiques et d'un système anxiogène qui fait appel aux pulsions populistes pour accéder au pouvoir ou le conserver.