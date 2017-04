Quelques instants avant, le Dr Ngom qui représentait en l'occasion le représentant résidant de l'organisation Mondiale de la santé (Oms), a indiqué que dans le monde, le paludisme ôte la vie à une population de 400.000 personnes tous les ans. Une situation qui doit mobiliser tous les efforts pour être vaincue d'ici 2030. Et pour y arriver, investir davantage sur la prévention en marge des efforts jusqu'ici consentis et qui ont abouti à la large réduction du palu constatée ces dernières années.

Le ministre de la santé a toutefois exhorté au renforcement des acquis et invité à une mobilisation de tous les acteurs de société y compris les institutions comme le haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le conseil économique, social et environnemental (Cese) et l'Assemblée nationale en faveur d'une croisade plus sévère contre cette maladie qui continue encore de tuer.

Après le programme national d'accès facile des populations aux moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (Milda), le traitement par aspersion intra-domiciliaire, la prise en charge des enfants de 0 à 5ans, et la gratuité du traitement des formes simples, cette nouvelle intervention que le ministère de la santé et de l'Action sociale entend mettre en scelle est surtout une initiative de généraliser la gratuité de la prise en charge. Ce qui du coup facilitera aussi l'accès aux objectifs d'éradication du paludisme d'ici 2030.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.