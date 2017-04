Sénégal: Chavirement d'une pirogue à Bettenty - Le bilan est passé à 21 morts

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye, parti présenté les condoléances du gouvernement a remis une enveloppe de 10 millions de F Cfa et 10 tonnes de riz aux familles endeuillées. Pour rappel, les Iles Bettenty se trouvent à Foudiougne dans les régions de Fatick.

Le chavirement de la pirogue survenu dans la journée du lundi 24 avril, a occasionné, après le décompte final 21 morts, toutes des femmes, sans gilets de sauvetage. Une femme enceinte blessée a succombé lors de son évacuation sur Sokone. Elle était parmi les 3 blessés qui nécessitaient une évacuation sur Sokone, informe le médecin chef intérimaire du district de Sokone, Docteur Fally Dieye qui s'exprimait sur la radio Futurs Medias. Le bilan s'est alourdi, car en plus des 17 morts dénombrés juste après l'accident et le décès de la femme enceinte, les corps sans vie de 3 personnes portées disparues ont été retrouvés.

Les corps de 3 personnes disparues ont été retrouvés. De plus, une femme enceinte a succombé à ses blessures lors de son évacuation sur Sokone. Le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye, qui a conduit la délégation gouvernementale partie présenter les condoléances de l'Etat, a remis une enveloppe de 10 millions et 10 tonnes de riz aux familles éplorées.

