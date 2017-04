Cameroun: Yaoundé - 660 nouveaux logements disponibles

La cérémonie de réception de la « cité chinoise » d'Olembé a eu lieu hier à Yaoundé.

C'était agréable hier d'arpenter les voies d'accès de la cité chinoise de logements sociaux d'Olembé. Toutes ces allées sont larges et bitumées. Les jardins verdoyants et les commodités supplémentaires donnent un cachet particulier à l'ensemble de l'ouvrage. Jean-Claude Mbwentchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, accompagné de sa collègue Jacqueline Koung à Bessiké, des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, s'est rendu à la cité chinoise d'Olembé pour réceptionner l'ouvrage. 660 appartements entièrement terminés qui font partie d'un programme de construction de 1500 logements sociaux dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Limbé et Sangmélima. La convention de financement avait été signée entre le gouvernement du Cameroun et la République populaire de Chine à hauteur de 33 milliards de Fcfa. Le gouvernement a apporté 15% du financement, les 85% restants était un prêt de Exim Bank China. La cérémonie de réception d'hier a consacré la fin des travaux et leur acception par le maître d'ouvrage qui est le Minhdu. Jean-Claude Mbwentchou, en réceptionnant la cité chinoise de Yaoundé, a affirmé que les travaux sont également achevés dans les autres villes et seront à leur tour réceptionnés dans les prochains jours. Ces logements sont prêts à être occupés.

Les prix d'acquisition ne sont pas encore décidés, mais le ministre a promis qu'ils seraient fixés bien en deçà du coût de construction. Les jeunes couples, les jeunes fonctionnaires et les femmes seront privilégiés, le moment venu. Même si Fairouz Chendjouo, chef du projet, affirme que les loges pour accueillir les quatre transformateurs devant alimenter la cité ont été construits, le concessionnaire concerné tarde à se déployer sur le site. La partie visitée hier, nous a-t-elle confié, a été alimentée par le transformateur du chantier alors installé pour faire avancer les travaux. De même, la cité chinoise n'est pas encore branchée au réseau Eneo. Pour le moment, elle est alimentée par trois forages en attendant des commodités usuelles pour ce qui est de l'eau potable.

La « cité chinoise » en bref

660 appartements répartis dans 33 immeubles de 20 appartements chacun. Ainsi se présente en bref, la cité chinoise d'Olembé. En attendant son nom de baptême officiel, cet ouvrage comporte en son sein, des équipements spéciaux : une école maternelle et primaire, un centre de santé, un centre commercial, deux stations d'épuration, des aires de jeux et des parkings. Ces immeubles ne sont pas identiques à 100%. Pour des raisons de rationalisation de l'espace, le maître d'ouvrage a choisi de faire des appartements avec extension extérieure attenant au salon (balcon) (17) pour certains et sans balcon pour d'autres. Chaque immeuble a cinq niveaux, dotés de maisons T3 (deux chambres, un salon, une cuisine, une douche) et des appartements T4. La cité chinoise d'Olembé est construite sur 15 hectares par la société nationale chinoise de coopération internationale, économique et technique. Le chantier de la cité réceptionnée hier a été lancé en décembre 2012.