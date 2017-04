Guinée: Manchester United - Paul Pogba forfait pour le derby mancunien

Conakry est pour un an la capitale mondiale du livre. A cette occasion, quelques entrepreneurs ou spécialistes… Plus »

Sorti sur blessure dimanche à Burnley (2-0), suite à un tacle très appuyé, le milieu français n'est pas suffisamment remis pour le derby. Michaël Carrick pourrait prendre la place de Pogba pour cette rencontre en retard entre les 4e et 5e et du classement. Les Red Devils doivent faire face à une cascade de blessures en cette fin de saison. Outre le buteur vedette Ibrahimovic, saison terminée en raison d'une blessure à un genou, Mourinho doit composer sans trois de ses défenseurs, Rojo, Smalling et Jones.

Chaud derby mancunien ce jeudi soir à l'Etihad Stadium. Plus que la suprématie locale, c'est une prochaine qualification en Ligue des Champions qui sera en jeu entre ces 2 mastodontes du football anglais. Tournant dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, le derby de Manchester se fera sans Paul Pogba. José Mourinho a officialisé mercredi en conférence de presse le forfait du milieu français pour le déplacement de United sur la pelouse de City jeudi, en match en retard de la 26eme journée de Premier League.

