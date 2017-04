Gabon: Le PSG ne lâche pas Pierre-Emerick Aubameyang

Selon les informations de France Football, la Panthère du Gabon serait en concurrence avec la star chilienne d'Arsenal pour renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Une discussion aurait même eu lieu en janvier entre Patrick Kluivert, le directeur du football du PSG, et le père du Lavallois de naissance, passé par le Milan AC, Dijon, Lille, Monaco et Saint-Étienne avant d'atterrir en Allemagne. Sous contrat jusqu'en 2020, le joueur de 27 ans était jusque-là fortement pressenti au Real Madrid la saison prochaine, où il n'aurait pas plus de garantie d'être un titulaire à part entière. L'artificier gabonais ne devrait pas disputer une saison supplémentaire dans la Ruhr, mais l'ancien Stéphanois acceptera-t-il pour autant un statut de remplaçant de luxe dans le club de la capitale ?

