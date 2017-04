Sénégal: Mamadou Fall - « Il faut toujours viser haut »

En manque de temps de jeu, Mamadou Fall attend son heure et a faim de jouer. Sa dernière titularisation remonte au 20 janvier dernier, face à... La Gantoise. Néanmoins, c'est avec un état d'esprit conquérant et un capital confiance regonflé que le Sénégalais veut relancer la machine à buts qu'il était l'an dernier au White Star...

« Le coach avait besoin de ma vitesse devant et m'a donné comme consigne de partir dans le dos de Hamdi (Harbaoui) lorsque celui-ci décrochait. Je pense avoir répondu à ses attentes (... ) C'est avant tout le choix du coach. Après, je me retrouve forcément plus souvent en face du gardien en jouant devant. Quand je suis attaquant, si je me démarque bien et fais les bons appels, je me crée davantage d'occasions », a confié Mamadou Fall au groupe Sud Presse.

Pour le moment, Fall a inscrit quatre buts et distribué trois passes décisives en Jupiler Pro League. « Je ne suis pas satisfait de ces chiffres mais seul le travail me permettra de les améliorer. De toute façon, c'est l'équipe qui prime. Nous avons des valeurs ici et on doit penser au collectif avant les individualités. Il faut toujours viser haut. La deuxième place ? Tout est possible ! On sait que le match de ce jeudi à Anderlecht ne sera pas facile mais on va l'aborder comme tous les autres, avec l'intention de prendre les trois points. Il reste six matches, on peut continuer à rêver, même si l'objectif reste de décrocher un ticket européen, via la quatrième place par exemple. »