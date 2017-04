Angola: L'Angola détient un des taux d'urbanisation les plus accélérés d'Afrique

Luanda — L'Angola est l'un des pays aux taux d'urbanisation les plus accélérés d'Afrique, car 60 pourcent de ses habitants vivent dans des secteurs urbanisés, a estimé mercredi à Luanda le ministre de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa.

Intervenant dans un colloque sur la "Gestion Municipale de Terre", le ministre a dit que phénomène était dû à l'exode rural que le pays a connu durant la guerre, et qui obligeait les populations à trouver refuge dans des zones sécurisées.

La croissance démographique naturelle et les déplacements normaux des populations permettent également de comprendre le pourcentage cité ci-haut.

Bornito de Sousa a souligné que l'actualisation de cadastres comme instrument de planification et de contrôle d'usage de terre par les administrations de municipalités, de villes et de districts urbains, s'inscrit dans un ensemble de stratégies et de modernisation du pouvoir local.

Beaucoup de municipalités du pays ont besoin d'actualiser leur cadastre alors que d'autres occupations traditionnelles de terre, à long terme, demeurent sans registre jusqu'ici, a-t-il ajouté.

A ce propos, a-t-il rappelé, le séminaire sur la Problématique d'Occupation de Terrains, réalisé en janvier 2016, a marqué le début d'une série de réunions techniques et de recyclage de fonctionnaires des administrations municipales sur la gestion de terrains à divers nivaux.

"Il s'agit d'une initiative du chef de l'Etat, prise lors d'une visite travail au Gouvernorat Provincial de Luanda, au cours de laquelle il a recommandé l'adoption d'un nouveau modèle de gestion portant sur la décentralisation profonde de responsabilité, ressources et économie des Administrations municipales et des villes", a-t-il souligné.

Organisé par l'Organisation non gouvernementale "Développement Workshop" autour du thème "Le Cadastre comme Instrument de Planification et de Contrôle d'Usage de Terre", vise à apporter des connaissances complémentaires sur la gestion de terre aux administrateurs municipaux des provinces de Luanda et de Huambo, ainsi qu'aux techniciens du ministère du Plan.