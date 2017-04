Angola: De nouveaux projets d'exploitation de mines à mettre en oeuvre

L'Angola est l'un des pays aux taux d'urbanisation les plus accélérés d'Afrique, car 60 pourcent de… Plus »

La matérialisation de ce projet requière la production d'information et de cartes de localisation de mines de tout le territoire national, et ces données ne peuvent être obtenues qu'à travers le Plan National de Géologie (Planageo), a-t-il expliqué.

Exécuter ces projets serait une façon de contribuer à la recherche des solutions à la crise actuelle, par la diversification des sources de recettes fiscales et l'augmentation de devises pour le pays, a précisé le ministre dans un discours à l'ouverture du VI Conseil consultatif du ministère de la Géologie et des Mines.

Luanda — 23 nouveaux projets d'exploitation de diamants, de l'or, de phosphates, du fer, de cuivre et de roches ornementales pourront être mis en oeuvre, à court ou à long terme, dans le secteur minier, a fait savoir mercredi à Luanda le ministre de la Géologie et des Mines, Francisco Queiroz.

