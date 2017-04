Cameroun: Bilinguisme, multiculturalisme - Place à la promotion

La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun doit notamment oeuvrer dans l'optique, entre autres, d'améliorer le vivre-ensemble.

Du fait de sa diversité géographique, humaine, culturelle et linguistique, le Cameroun a été qualifié d'« Afrique en miniature ». C'est un « héritage de l'histoire », véritable patchwork de populations. Entre 200 et 250 ethnies ont été recensées, s'exprimant dans près de 300 langues locales, à côté des deux langues officielles que sont le français et l'anglais légués par les anciennes puissances mandatrices et tutélaires. Comment, dans ces conditions, construire une Nation au sens d'Ernest Renan ? Comment faire cohabiter pacifiquement les uns et les autres pour obtenir un mélange et un vivre ensemble féconds ? C'est la tâche à laquelle va s'atteler la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, portée sur les fonts baptismaux le 23 janvier 2017 par un décret du chef de l'Etat, Paul Biya. Selon le texte portant création, organisation et fonctionnement de la Commission, celle-ci est placée sous l'autorité du président de la République.

La Commission, qui a son siège à Yaoundé, est un organe consultatif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sous l'autorité du chef de l'Etat, la Commission est chargée d'œuvrer à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale du pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses populations. A ce titre, elle est chargée notamment : de soumettre des rapports et des avis au président de la République et au gouvernement, sur les questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tout organisme recevant des subventions de l'Etat ; de mener toute étude ou investigation et proposer toutes mesures de nature à renforcer le caractère bilingue et multiculturel du Cameroun ; d'élaborer et soumettre au président de la République des projets de textes sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble ; de vulgariser la réglementation sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble ; de recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l'irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme et en rendre compte au président de la République ; d'accomplir toute autre mission à elle confiée par le président de la République, y compris des missions de médiation. La Commission comprend 15 membres, dont un président et un vice-président. Ses membres sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle et leur sens patriotique. Le président de la Commission, Peter Mafany Musonge, le vice-président, Oumarou Djika Saidou, ainsi que les membres, ont été nommés le 15 mars 2017 à la suite de trois décrets du chef de l'Etat.