Cameroun: Mme Amugu née Abena Ekobena Apolline Marie - Sociologue et sportive

La nouvelle vice-présidente du Conseil électoral a longtemps servi dans les services centraux du MINSEP

Jusqu'au 1er février 2016, elle officiait encore comme inspecteur général des services au ministère des Sports et de l'Education physique. C'est à cette date qu'elle est admise à faire valoir ses droits à la retraite. Née le 21 novembre 1958 à Yaoundé, elle est titulaire d'un Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) obtenu à l'Institut national de jeunesse et des sports (INJS) de Yaoundé en 1983. A son actif également, une maîtrise et un diplôme d'études approfondies (DEA) en sociologie de l'éducation obtenus respectivement en 1989 et en 1990.

Avant les fonctions d'inspecteur général des services où elle a été nommée le 19 février 2009, ce professeur certifié d'éducation physique et sportive a occupé les fonctions de conseiller technique N°2 au sein de ce même département ministériel. Elle aura auparavant été inspecteur de pédagogie, toujours dans les services centraux de ce département ministériel. Mariée et mère de six enfants, elle est par ailleurs chevalier de l'ordre de la valeur.