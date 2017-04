Cameroun: Pharmaciens - On revisite les textes

Des groupes de travail constitués et une assemblée extraordinaire prévue pour la sortie d'un document adapté

Les 151 pharmaciens réunis à Douala les 20 et 21 avril, à l'occasion de leur 2e assemblée générale, ont pris la décision de revoir les textes qui organisent leur profession. D'où le thème de leurs travaux : « Quelle réglementation pharmaceutique aujourd'hui ? ». Les textes qui régissent la profession de pharmacien au Cameroun datent des années 1990 et ne sont plus adaptés aux changements qu'a connu la profession. Notamment, l'évolution de la pratique pharmaceutique, les mutations sociales, le développement technologique, technique, et autres. Ce qu'a confirmé Prosper Hiag, président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun : « Le pharmacien n'est plus seulement celui qui connaît le médicament, qui fait des compositions, mais désormais un acteur social, qui est près du malade, qui l'accompagne ». Il poursuit : « Nous accueillons chaque année pas moins de 100 nouveaux pharmaciens ; il faut les insérer, promouvoir un cadre de travail décent, s'assurer de la disponibilité des médicaments.

En outre, le texte actuel n'a pas tenu compte des autres modes et lieux d'exercice de cette profession aux multiples visages ». Pour que cette refondation se fasse aussi rapidement que possible, cette année, les pharmaciens ont mis sur pied des groupes de travail, pour poursuivre et terminer les amendements. Ces groupes ont un mois et demi pour proposer la première mouture. Une assemblée extraordinaire aura également lieu en fin mai. « Nous avons besoin d'un cadre réglementaire qui soit fort. Il y a le problème lié aux faux médicaments, aux approvisionnements, les notions devenues essentielles sur le médicament, sa définition, son développement, son intérêt et les trafics dont il fait l'objet, ont besoin d'être intégrés dans l'arsenal juridique, législatif et réglementaire de la profession », a expliqué le président de l'Ordre.