Cameroun: Etablissements classés - Le Minmidt en inspection à Douala

Il s'est rendu dans trois entreprises à l'occasion du lancement hier de la campagne nationale de contrôle

Les Aciéries du Cameroun, Metafrique, Prometal. Les installations de ces trois unités industrielles ont reçu hier, 25 avril 2017 à Douala, la visite du ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, Ernest Gbwaboubou. Une descente sur le terrain à la suite du lancement dans les services du gouverneur de la région du Littoral plus tôt dans la journée, de la campagne nationale des inspections conjointes des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes pour l'exercice 2017. Et à Douala, cité économique, le problème de ces établissements se pose avec acuité car, comme l'explique Louis Lucien Mandengue Mandengue, 4e adjoint du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala (Cud), la concentration des sociétés industrielles est la cause de plusieurs nuisances, visuelles et olfactives. La ville peut donc connaître une détérioration importante de son environnement si ces établissements classés ne respectent pas la réglementation en la matière.

Par établissement classé (il y en a plus de 12 000 au Cameroun), il faut entendre, selon la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 y relative, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, de manière générale, les installations industrielles artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage. Pour Ernest Gbwaboubou, cette opération de contrôle est primordiale pour rendre la destination Cameroun toujours plus attractive pour les investisseurs nationaux et étrangers : « Plus que par le passé, il est primordial de miser sur la maîtrise des risques à la source par des réformes, la sensibilisation, les contrôles et éventuellement la sanction des infractions constatées lors des inspections ». Un encadrement des entreprises par le gouvernement qui a pour objectif d'accroitre leur efficacité, leur performance, leur productivité avec l'entrée en vigueur des Accords de partenariat économique (Ape).