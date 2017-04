Burkina Faso: Du palais de Kosyam à la Haute Cour de justice - Blaise Compaoré en 12 dates

2017 : Ouverture du procès à partir du 27 avril de Blaise Compaoré et son gouvernement devant la Haute Cour de Justice du Burkina Faso pour la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui avait fait 33 morts et 625 blessés. Citoyen ivoirien depuis 2016, Blaise Compaoré ne peut être extradé vers son pays d'origine.

permis à Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle en 2015 pour un cinquième mandat. Elle plonge le pays dans une nouvelle phase de violences, avec l'Assemblée nationale incendiée et la télévision publique prise d'assaut par la population refusant « un président à vie ». Effondrement du régime, suite à la démission et la fuite à l'étranger du président Compaoré.

Le procès de Blaise Compaoré et de son gouvernement s'ouvre jeudi 27 avril devant la Haute Cour de justice de Ouagadougou. Les 32 ministres et l'ancien chef d'Etat sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire qui avait conduit à la chute du régime. Retour sur l'itinéraire de l'ancien homme fort du Bukina Faso.

