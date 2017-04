Afrique: Lutte contre la corruption - Les pays africains en quête d'une vision commune

Créée en septembre 2013, l'AAACA a pour mission de promouvoir et faciliter la coopération mutuelle entre les Etats pour prévenir, détecter, enquêter, recueillir et fournir des preuves pour des procédures contre la corruption. Elle vise aussi à rassembler les autorités chargées de lutter contre ce fléau dans la préservation et la riposte.

« A l'allure où vont les choses, il faut craindre qu'avec le temps la corruption devienne une situation normale et l'honnêteté un délit. Nous savons que notre mission est noble et très difficile, mais pas impossible », a déclaré Emmanuel Olita.

Le Nigéria, le Ghana, le Sénégal, le Gabon, le Burundi, le Cameroun, la Sierra Leone et bien d'autres pays membres se sont réunis à Brazzaville, du 26 au 27 avril, à l'occasion de la 2e assemblée générale de l'Association des autorités anti-corruption d'Afrique (AAACA). L'objectif visé est d'échanger l'expérience en matière de lutte contre la corruption et la fraude.

