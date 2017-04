"Les soins obstétricaux et néonataux sont d'une importance majeure dans la mesure où le pays enregistre jusque là un taux de mortalité assez élevé", a, quant à elle, déclaré le député et membre de commission santé de l'Assemblée nationale, Hawa Dia Thiam

Il a cependant proposé de "mettre l'accent sur la disponibilité de la formation et des services afin de permettre aux uns comme aux autres de connaître et d'avoir la possibilité de se protéger au moment voulu".

M. Ngom s'adressait à des journalistes en marge du colloque international organisé à l'occasion du 20ème anniversaire du centre régional de formation de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction axé sur le thème : "les soins obstétricaux et néonataux d'urgence : vingt-ans après".

