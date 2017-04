Burkina Faso: Procès gouvernement Blaise Compaoré - L'audience va-t-elle vraiment s'ouvrir ce matin ?

Devant la salle d'audience dédiée à Haute Cour de justice, deux grands baffles estampillés Armadan sont bien dressés alors que deux autres sont à l'intérieur. Bonyamini Dianda et son équipe s'activent à rendre la sonorisation au top. Il a une idée précise de sa mission : « Nous veillerons à ce que la sonorisation soit parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur sans pour autant perturber les autres activités du tribunal qui a prêté ses locaux pour le procès. Nous avons autant de microbaladeurs qu'on voudra, et dès demain matin notre équipe, dirigée par un technicien du son, sera sur place à 7 heures », nous a-t-il appris.

Cette audience ne se tiendra pas dans la grande salle du TGI, mais dans une autre, plus petite. Selon le procureur du Faso, Maisa Sérémé, cette salle, moins grande, a été cédée à la Haute Cour de justice parce que la plus grande servira aux activités juridictionnelles habituelles du TGI, notamment les audiences de flagrant délit.

En plus de ces appareils de conditionnement d'air, 22 brasseurs en état de marche apporteront des bouffées de fraîcheur aux illustres prévenus, et à tous ceux qui auront la chance de prendre place dans la salle d'audience.

Cependant, la main sur le cœur, du côté de la justice, on insiste sur la question sécuritaire. Mais pour les avocats, si l'Etat n'est pas capable de garantir la sécurité, il faudrait purement et simplement reporter ce procès et attendre un moment sécuritaire favorable.

C'est en principe ce matin, jeudi 27 avril 2017 à 9h, que pour la première fois de l'histoire de notre pays, un procès s'ouvrira devant la Haute Cour de justice. Hier au vu des préparatifs sur le terrain au tribunal de grande instance de Ouagadougou, tout indiquait la tenue effective de ce procès. Pourtant jusqu'en fin de soirée, l'incertitude planait à cause du télescopage entre l'ouverture de cette audience et la rentrée du Barreau burkinabè.

