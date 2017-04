Guinée: Le vaccin vanté contre Ebola suscite des questions !

L'épidémie mortelle d'Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest il y a deux ans, le pire de l'histoire enregistrée, a conduit à un vaccin qui semblerait arrêter la prochaine épidémie d'Ebola sur ses traces.

En décembre, les médecins de l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières et d'autres groupes ont rapporté dans la revue médicale britannique The Lancet qu'un vaccin de Merck & Co. et NewLink Genetics Corp. testé lors de l'épidémie s'est avéré 100% efficace pour prévenir les personnes de contracter la fièvre hémorragique une fois que la protection du vaccin a donné un coup de pied.

Maintenant, il y a des questions à propos de cette affirmation. Un panel de scientifiques de la prestigieuse Académie nationale de médecine des États-Unis a contesté la méthodologie de cet essai de 4 160 patients dans la nation africaine de Guinée. Ils concluent que le vaccin « offre probablement une certaine protection aux bénéficiaires», mais cette protection «pourrait en réalité être assez faible».

Merck et NewLink n'a pas immédiatement commenté la découverte.

Dans une autre épidémie d'Ebola, un vaccin avec une utilité modeste peut encore prévenir les décès, mais ne peut pas fournir un pare-feu. Le dernier foyer de l'épidémie d'Ebola a enregistré 28,616 cas, et a entrainé plus de 11.300 décès..

L'Académie nationale est une organisation à but non lucratif privée qui constitue un groupe consultatif auprès du gouvernement américain. L'étude sur Ebola a été parrainée par l'Institut national de la santé, la Food and Drug Administration et le Département américain de la Santé et des Services sociaux.

Le procès de vaccination en Guinée était un compromis. Au lieu de randomiser les personnes, il a randomisé des groupes de personnes qui avaient eu un contact avec une personne infectée. Les chercheurs ont identifié un anneau de contacts humains dans la région où Ebola a éclaté. Au premier cycle, les villageois devaient être vaccinés tout de suite. Le prochain cycle de contacts, ou « cluster », a reçu une vacance différée après 21 jours, la période de temps externe pour que quelqu'un montre les symptômes d'Ebola. Cette randomisation a été étendue à plus de zones dans toute la Guinée.

L'estimation d'un vaccin prendrait 10 jours pour être efficace, les chercheurs ont compté des cas d'Ebola qui ont éclaté 10 jours ou plus après le premier cas. Dans cette analyse, il n'y avait pas de nouveaux cas d'Ebola dans les grappes de vaccination immédiate et 16 dans des grappes retardées; Par conséquent, la déclaration de 100%.

Mais l'équipe de l'Académie nationale a conclu que les différentes façons d'analyser les données conduisent à des estimations différentes de l'efficacité du vaccin. Une question confondante est qu'il existe des indications selon lesquelles l'exposition à la maladie varie d'une ville à l'autre.

« La faible proportion de grappes dans lesquelles des cas d'Ebola ont été signalés soulève une préoccupation quant à la comparabilité des risques à travers les grappes », a déclaré l'équipe scientifique.