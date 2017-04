Burkina Faso: Procès du gouvernement Blaise Compaoré - L'épreuve du prétoire, un sport national pour nos anciens dirigeants

Comme on dirait donc de façon triviale, ça n'a pas commencé avec Blaise et il n'y a vraiment pas de quoi faire des procès en sorcellerie contre qui que ce soit. Blaise lui-même n'était-il pas aux affaires à côté de Sankara quand les jeunes turcs de la RDP jugeaient et parfois humiliaient les anciens dignitaires ?

Ce sera ensuite à Maurice Yaméogo à son tour d'être, le 28 avril 1969, le prestigieux « client », après le 3-Janvier 1966, de la Cour spéciale formée exprès pour connaître de son cas puisqu'au regard du droit commun en vigueur à l'époque, il ne pouvait qu'être jugé pour haute trahison - et risquait donc la peine de mort -, ce à quoi ne voulait pas se résoudre Sangoulé Lamizana. Finalement « l'homme court aux hautes idées » de Koudougou sera condamné à dix ans ferme, à la confiscation de ses biens et à la déchéance de ses droits civiques.

Pas comme les autres parce que depuis sa mise en place en 1995, c'est la première fois que cette haute juridiction, censée juger les ministres et le président du Faso pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, mais qui a toujours été une coquille vide et servait jusque-là de décorum institutionnel, a quelque chose à se mettre sous la dent.

