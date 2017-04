Madagascar: Les attaques contre des religieux catholiques se multiplient

Près de deux cents personnes ont pris en étau le siège et la centrale de la Jirama, hier. Des… Plus »

Ce sont des actes qui reflètent l'insécurité qui touche l'ensemble du pays. On demande à tous ceux qui dans l'Etat ont des responsabilités dans le domaine de la sécurité un engagement plus grand pour améliorer la sécurité qui concerne toute la population. »

« Des actes odieux et inhumains ». C'est par ces mots que la Conférence des évêques de Madagascar avait qualifié l'attaque d'Antsirabe, dans le centre du pays, en début de mois. La nuit du 1er avril, dix hommes armés cambriolent le couvent des sœurs de Notre-Dame-de-la-Salette et violent cinq religieuses.

A Madagascar, des couvents sont pris pour cible par des hommes armés. Actes de banditisme, mais aussi viols et meurtres. En un mois, ce sont trois couvents et une communauté de prêtres qui ont été attaqués. La multiplication de ces violences ces dernières semaines inquiète la communauté catholique.

