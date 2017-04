Maroc: Les règles d'accréditation de la Coupe des Confédérations font débat

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, a… Plus »

Huit pays participeront à la Coupe des Confédérations, qui débutera le 17 juin à Kazan et se terminera le 2 juillet à Saint-Pétersbourg. D'autres rencontres auront lieu à Moscou et Sotchi.

"La procédure d'accréditation est normale. On l'a même rendue plus facile, les journalistes accrédités auront le droit de couvrir tout ce qu'ils veulent sans aucun problème", a réagi le vice-Premier ministre russe en charge des Sports Vitali Moutko.

Selon les règles d'accréditation transmises aux journalistes par la Fifa et le Comité local d'organisation (LOC), "les représentants des médias accrédités pour la Coupe des Confédérations ne couvriront que la Coupe des confédérations de la FIFA 2017 et les événements s'y rapportant".

