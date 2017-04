Cameroun: Un prêtre catholique accusé de trafic d'ivoires

Un prêtre de l'Eglise Catholique Romaine a été arrêté le jeudi 20 avril 2017 après avoir été surpris en possession de deux pointes d'ivoire, d'une peau fraiche et de plusieurs dents d’une panthère fraichement abattue.

Le prélat est parti de Mvangan pour Sangmelima dans la région du SUD Cameroun où il a essayé de vendre les produits de la faune illégalement obtenus.

On s'attend à ce que le suspect qui est actuellement derrière les barreaux soit inculpé pour les trois chefs d'accusation suivants : détention illégale, commercialisation des trophées d'espèces fauniques protégées et abattage d'un éléphant et d'une panthère.

Selon les enquêtes préliminaires, l'homme d'église est soupçonné d'être impliqué dans le trafic d'ivoires depuis longtemps et une source anonyme et digne de foi dans cette affaire a déclaré que ce prêtre est dans le trafic des ivoires depuis plus de 5 ans et avait développé un réseau de braconniers à qui il fournissait essentiellement tout ce dont ils avaient besoin pour le braconnage. Il s'agissait ici, des munitions, des vêtements et des couvertures. En plus il nourrissait aussi les familles des braconniers qui faisaient des expéditions de braconnage qui pouvaient durer des semaines.

Il a été arrêté pendant une opération menée par les agents de la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune du Dja et Lobo accompagnés des éléments de la Brigade Territoriale de Sangmelima. The Last Great Ape Organisation (LAGA) a apporté un appui technique pendant toute cette opération en plus de l'enquête approfondie portant sur l'activité illégale.

Après son arrestation, la voiture qu'il a utilisée a été immédiatement emmenée à la Délégation où elle est garée, elle pourrait être mise en fourrière. Il convient de rappeler que c'est dans cette voiture qu'il a caché et transporté ces produits depuis Mvangan.

Selon les mêmes sources, il livre les défenses d'ivoire bruts à d'autres trafiquants basés à Sangmelima, à Yaoundé et à Douala et il utilise son statut de religieux pour traverser sans être inquiété les différentes barrières de contrôle installées tout au long de son trajet, car personne n'oserait soupçonner qu'un prêtre catholique transporterait des produits illégaux.

C'est une technique communément utilisée par les trafiquants et qui consiste à faire usage de leur profession comme couverture pour mener efficacement le trafic. Ce n'est pas la première fois qu'un homme de Dieu a été arrêté pour le trafic des produits fauniques. Un pasteur a été arrêté le 16 décembre 2015 alors qu'il tentait de vendre 19 crânes de chimpanzés à Yaoundé. Il avait

voyagé de Meyomessala dans la Région Sud pour Yaoundé et peu de temps après son arrivée, il avait emprunté un taxi qui l'a emmené dans un quartier populaire de Yaoundé pour le mettre en contact avec un client et s'est fait prendre par les agents des Forêts et de la faune.

Le commerce illégal d'ivoire a poussé les éléphants à l'extinction dans plusieurs pays africains et l'ivoire est devenu un produit convoité par ceux qui vivent dans des zones qui ont encore des populations d'éléphants. Ils sont abattus et leurs défenses sont exploitées.

Les braconniers qui fournissent les défenses d'ivoire au prêtre les coupent avec des scies. L'arrestation est présentée par un professionnel du secteur comme très importante car elle donne une indication suffisante sur l'étendue et la complexité du commerce illicite de l'ivoire ainsi que le nombre impressionnant d'acteurs impliqués dans ce trafic. Certains proviennent même des quartiers insoupçonnés.