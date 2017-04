Togo: Les nouvelles exigences de l'enseignement supérieur

L'anniversaire de l'indépendance de notre pays, le 27 avril, est toujours un moment unique et très… Plus »

Le Salon, qui se déroule du 26 au 30 avril à Togo 2000, accueille les universités publiques et privées, les écoles de commerce et les établissements de formation.

'Nous entendons les reproches qui nous sont faits concernant l'enseignement universitaire. Les diagnostics ont été réalisés et le gouvernement s'est engagé dans des réformes structurelles profondes et ambitieuses', a-t-il expliqué.

'Le gouvernement procède à l'instauration de dispositifs de formation continue souples, réactifs à même de garantir à celles et ceux qui le souhaitent une évolution de carrière conforme à leur compétence et leurs ambitions', a-t-il déclaré.

Les universités n'ont pas pour unique vocation de délivrer des diplômes, mais de former les jeunes à accéder avec un maximum d'atouts au marché du travail et de ses nouvelles exigences.

