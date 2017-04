Burkina Faso: Interprète judiciaire au Burkina Faso

La coordination nationale des interprètes du Burkina Faso a tenu, du 24 au 28 avril 2017 à Koudougou, un atelier sur la rédaction d'un avant-projet de document portant création juridique du métier d'interprète judiciaire au Burkina Faso. Dix-sept participants venus de structures différentes ont réfléchi pour sortir le document qui servira de pilier pour la rédaction du document final.

Six jours durant, une réflexion a été consacrée à Koudougou, au métier d'interprète judiciaire. Il s'est agi de la rédaction d'un avant-projet de texte portant statut des interprètes judiciaires arrimé au Répertoire interministériel des métiers de l'Etat (RIME) au Burkina Faso. En effet, de nombreux constats permettent de se rendre compte de l'impossibilité de tenue d'audience par manque d'interprètes ou à cause des difficultés liées au recours à des interprètes qui soient ponctuels. Il en résulte très souvent d'innombrables reports d'audiences et des traductions erronées avec ce qu'elles comportent comme inconvénients pour le fonctionnement de la justice, et la confiance des justiciables en leur institution.

Cependant, si l'importance de ce métier n'est plus à démontrer dans la chaîne de la justice, il faut néanmoins noter «son inexistence juridique et l'effectif très insuffisant» des agents qui l'animent. C'est dans l'optique de trouver une solution pérenne à cet état de fait que les services de la direction des ressources humaines du ministère de la Justice, en collaboration avec les services compétents du ministère en charge de la fonction publique, ont initié cet atelier, en vue de doter ces interprètes d'une existence juridique et d'augmenter substantiellement leurs effectifs. Par ailleurs, les six jours de travail des participants ont permis d'identifier et de traiter l'ensemble des préalables à la création juridique des interprètes judiciaires.

Il a également été question de porter la réflexion sur un ensemble d'éléments de fond (nature juridique du document, dénomination et attributions du métier et des emplois, conditions d'accès à chaque emploi, lieu de formation, durée de formation, curricula de formation, passerelles... ) afin de proposer des pistes de solutions relatives à l'actualisation de la situation administrative des tenants de l'emploi en activité. Pour M. Herman Yabré, directeur des ressources humaines du ministère de la Justice, cet atelier est parti du constat du fait qu'il y a des gens qui exercent des métiers sans une existence juridique.

«De ce fait, ceux-ci ne peuvent en aucun cas évoluer ni exercer normalement leur métier et cela devient ainsi un facteur de démotivation. C'est pourquoi il a été nécessaire de créer juridiquement les emplois des interprètes juridiques au Burkina Faso», a-t-il confié. Il a signifié qu'ils sont recrutés comme des agents de liaison pour la plupart, avant d'être reconvertis en interprètes.

Quant à M. Alain Zongo, interprète judiciaire au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et coordonnateur national des interprètes du Burkina Faso, il a mentionné que : «les interprètes judiciaires exercent au niveau des juridictions mais sans savoir où ils vont ou qu'est-ce qu'ils vont devenir». Pourtant «nous prenons de l'âge et nous demeurons toujours dans une situation de psychose. Cet atelier vient nous rassurer en nous permettant de nous projeter dans l'avenir».