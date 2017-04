Burkina Faso: Projet d'adaptation basée sur les écosystèmes

Le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique a organisé, le mercredi 26 avril 2017 à Ouagadougou, un atelier de validation d'une stratégie de communication et de renforcement des capacités des acteurs du Projet d'adaptation basée sur les écosystèmes (EBA/FEM).

Le projet «Réduction de la vulnérabilité des moyens d'existence dépendant des ressources naturelles dans deux paysages menacées par les effets du changement climatique au Burkina Faso : le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et les zones humides du Bassin de la mare d'Oursi» communément appelé Projet d'adaptation basée sur les écosystèmes (EBA/FEM) souhaite l'implication des populations des zones concernées pour l'atteinte de résultats probants. Aussi, il s'est doté d'une stratégie de communication et de renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre.

Ledit document a été adopté le mercredi 26 avril 2017 à Ouagadougou. Selon le consultant, Emile Bazyomo, la stratégie de communication élaborée est axée sur deux objectifs. «Il s'agit premièrement, de créer la visibilité autour du projet qui est un programme- pilote de l'ensemble des actions qui doivent être déployées dans le cadre de la protection de l'environnement, la lutte contre la désertification et les pratiques néfastes à la sauvegarde de l'environnement», a-t-il indiqué.

Le deuxième axe, a-t-il poursuivi, consistera à développer des stratégies à même d'entraîner tout le monde, à créer une sorte de communication participative qui permette aux différents acteurs sur le terrain, de savoir quelles sont les bonnes pratiques à adopter.

Induire des comportements écocitoyens

Pour le directeur du département des politiques et environnementales au Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CONEDD), Rasmané Ouédraogo, la gestion efficace de l'environnement requiert l'élaboration d'une stratégie spécifique et performante. Ce, permettant d'identifier les mauvaises pratiques à abandonner et diffuser celles bonnes à intérioriser pour une meilleure préservation des ressources naturelles pour les générations futures.

Lancé en août 2015, le projet EBA-PM vient, à l'en croire, en appui à la stratégie de lutte contre le changement climatique engagée par le Burkina Faso avec la participation et l'adhésion des populations locales. Il vise à catalyser un processus systématique d'adaptation, de mobilisation des ressources naturelles au risque climatique, cela dans le souci du renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes. «Dans cette optique, la mise en œuvre des actions exige la concertation entre les différents acteurs mais aussi la participation active et consciente des communautés à tous les niveaux. C'est pourquoi le projet a commandé cette stratégie de communication afin de vulgariser des stratégies et des technologies développées pour lutter contre la destruction des ressources naturelles et l'insécurité alimentaire», a-t-il justifié.

Financé par le Fonds mondial pour l'environnement (FEM) et l'Etat burkinabè, le projet EBA/ FEM a une durée de six ans. Le choix de ses zones d'interventions (Boucle du Mouhoun et Sahel) a été guidé par le fait que les populations locales y sont fortement tributaires des ressources naturelles. De plus, les sites en question constituent des moyens d'existence qui risquent fort d'être mis en péril par l'exacerbation du changement climatique.