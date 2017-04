Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Le pays offre de bonnes opportunités d'affaires

Organisée du 24 au 26 avril à Brazzaville, la Conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo (CIEHC) a permis aux participants de s'imprégner des opportunités d'investissements dans le secteur pétrolier, notamment la diversité des zones minieres libres et la souplesse du cadre juridique et fiscal.

Les potentialités du secteur gazier congolais ont également été présentées au public, ainsi que les projets des sociétés pétrolières opérant dans le pays.

«Nous espérons que la qualité des échanges au niveau des stands et des débats en session, ainsi que les prises de contact qu'ils ont suscitées vous permettront de relever les défis et saisir les opportunités qui vous sont offertes pour développer davantage l'industrie pétrolière congolaise», a indiqué le ministre des Hydrocarbures, Jean Marc Thystère Tchicaya, à la fin des échanges.

Le pétrole constitue la première ressource d'exportation du Congo. Malgré les difficultés conjoncturelles, dues à la baisse des prix, l'or noir demeure le moteur de l'économie congolaise. Le Congo dispose de plusieurs zones libres nanties de réserves pétrolières prouvées aussi bien dans le bassin côtier que dans celui de la Cuvette.

Les participants à cette conférence ont eu droit à plusieurs thématiques développées par des experts en la matière. Ils ont aussi été fascinés par une grande exposition des compagnies pétrolières et d'autres entreprises évoluant au Congo.

Intervenant sur les opportunités d'affaires au Congo, la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements (API),

Annick Patricia Mongo, a signifié que le Congo était la première destination des investissements directs étrangers en Afrique centrale, selon le rapport 2015 de la Cnuced.

«Lorsqu'on analyse le flux de ces investissements, c'est surtout dans le domaine des hydrocarbures, qui reste le moteur de notre économie même en période de crise», a-t-elle renchéri.

Par ailleurs, le nouveau code des hydrocarbures du Congo a fait l'objet d'une vulgarisation à cette conférence. Selon le directeur général adjoint de l'aval pétrolier de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Denis Christel Sassou Nguesso, «Le nouveau code des hydrocarbures a introduit de nombreuses dispositions sur le plan fiscal pour essayer de rendre le secteur encore plus attractif».

Ce code élaboré en tenant compte des différentes mutations intervenues dans le secteur, interdit le torchage du gaz et prône la création d'emplois et des richesses au profit de la population congolaise. Il promeut aussi la formation des cadres nationaux, le transfert des compétences, le respect de l'environnement et la promotion des entreprises locales.