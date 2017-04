Afrique du Sud: Vers une suspension des projets nucléaires

Le problème c'est la bonne gouvernance. Comment sont prises les décisions et qui en bénéficient ? Si vous prenez une décision énergétique pour ce pays, il faut que cela profite à tous les Sud-Africains et non pas à une petite élite au pouvoir. Nous assistons à des décisions qui peu à peu se sont transformées en accords énergétiques, des accords qui ne sont pas jugés nécessaires par certains spécialistes. »

C'est un sacré revers pour le gouvernement sud-africain qui depuis 2010 tente de relancer ses projets nucléaires. Pretoria souhaite réduire sa dépendance au charbon et a prévu de construire 6 à 8 centrales d'ici 2037. Un accord de coopération avec la Russie a déjà été signé et une demande d'information a été émise pour la construction de ces centrales.

