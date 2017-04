Togo: Olivier Mathia - Un nouveau gardien qui frappe à la porte des Eperviers

Olivier Mathia n'a rien raté de la convocation en mars de Yorgan Agblemagnon, 18 ans, inconnu du public togolais pour les deux matchs amicaux contre la Libye et l'Egypte. Aîné de deux ans du U19 du Havre, le gardien de Boulogne Billancourt (CFA, Championnat de France Amateur) rêve aussi d'un avenir chez les Eperviers.

« Né en France, j'ai commencé le football à St Cloud en U13 puis U15. Puis je suis parti à Boulogne Billancourt, club de CFA. J'ai poursuivi la formation en U17 nationaux et U19 en DH puis aujourd'hui avec les U21 et l'équipe première », se présente Mathia qui totalise 7 matchs cette saison dont un contre le club belge de Brugges.

« Je suis en pleine progression. Mon point fort est sans doute sur ma ligne. C'est là où j'ai le plus progressé durant ces dernières années. Je suis un compétiteur, j'ai la défaite très amère », se définit le garçon d'1m 86 passé également en stage, il y a deux ans à Crystal Palace en Angleterre pour une durée de 4 mois.

4è de son groupe en CFA, Boulogne Billancourt lutte pour la montée en National. Une promotion qui devrait faire du bien à Mathia qui pourra se frotter à une compétition encore plus élevée et poursuivre son rêve de rejoindre les Eperviers. « Je suis les matchs du Togo depuis des années. Il y a toujours eu de bons gardiens. Je suis déjà rentré en contacts avec des responsables qui me suivent. Je veux jouer sous les couleurs de mon pays et je travaille pour », confie celui qui a pour modèle un certain Gianluigi Buffon : « pour moi, c'est une icône du football international, pour sa longévité et son amour dans les buts. C'est un très grand gardien mais aussi un très grand homme ».