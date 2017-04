Congo-Brazzaville: Afrobasket 2017 - De lourdes sanctions pour le Congo ?

Si le Congo a déjà été disqualifié de la compétition qui se tiendra finalement en Angola, il devra également s'acquitter de sanctions financières et même sportives. « Nos règlements exigent des sanctions sportives, financières et disciplinaires. Ça nous pose encore un problème même si les règlements seront appliqués. Dans le contrat signé avec le Congo, il y a des clauses qui prévoient de sanctionner le Congo financièrement. Mais nous veillerons à ne pas faire disparaitre le basket dans ce pays« , a ajouté M. Bilé.

« Nous avions envoyé une mission d'inspection au Congo, deux semaines avant ce retrait. Cette délégation a été reçue par le ministre des Sports et par le président de la Fécoket. Tout semblait tranquille et aller pour le mieux. C'est donc avec surprise que, le 8 avril, que nous avons reçu une lettre [de désistement, Ndlr]qui a également été envoyée à différents organes de presse. [... ] Nous étions vraiment surpris et nous voulions vraiment comprendre. Nous voulions voir comment les faire venir sur leur décision« , confié Alphonse Bile, secrétaire général de FIBA Afrique.

