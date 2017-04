Angola: Nécessité de financer des inventions technologiques

Luanda — La ministre angolaise de la Science et de Technologie, Cândida Texeira a déclaré mercredi à Luanda qu'il était impérieux de trouver des moyens de financement en vue d'appuyer les inventeurs/créateurs, nonobstant la situation économique difficile que vit actuellement le pays.

"En ce moment que nous cherchons tous des moyens de financement, c'est un peu difficile, mais nous espérons que dans les jours à venir la situation puisse changer", a-t-elle souligné à l'ouverture de la VIII édition de la Foire Nationale d'Inventeur/Créateur.

Quant à la Foire, elle a dit qu'elle visait à présenter à la société des projets ayant trait à la culture technologique et à la science.

La réalisation de cet événement est une opportunité de savoir comment vont les travaux scientifiques dans les 18 provinces du pays, a-t-elle expliqué.

Cet événement, qui a lieu du 26 au 30 avril 2017, regroupe trois Foires simultanément, à savoir: La VIII Foire d'Inventeur/Créateur Angolais (FEICA), III édition de la Foire de Science et Technologie, et la III édition de la Foire des Idées, Inventions et Valorisation de Produits.

Des ouvrages d'architecture, de construction civile, d'électro-médecine, d'électronique, d'informatique et d'artisanat figurent parmi les objets exposés à la Foire Nationale d'Inventeur/Créateur, dont l'objectif est de développer une culture locale portant sur la créativité et innovation, procurant une véritable intégration de la science, technologie et innovation dans la stratégie de développement du pays.