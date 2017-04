Maroc: L'Association Chouala fête ses 42 ans

A l'occasion de son 42ème anniversaire, l'Association Chouala -section Hay Mohammadi- organise, le vendredi 28 avril, une soirée culturelle et artistique, au sein de la Maison de jeune de Hay Mohammadi, à partir de 19h.

Au programme, l'exposition de plusieurs tableaux de jeunes artistes de l'Association, un spectacle musical de l'orchestre «Jouk Al Hay», un autre du groupe «Assalam», en plus de quelques lectures de poèmes de Khalid Foulane et Fatiha Kabous, en leur présence.

La soirée connaîtra également la participation des anciens adhérents de l'association, une occasion pour consolider les liens entre les différentes générations. La fête se poursuivra, samedi 29 avril, par l'organisation d'un concours culturel, entre les élèves des écoles de Hay Mohammadi.

Des prix symboliques seront distribués aux gagnants. Les enfants ne seront, par ailleurs, pas en reste puisque les festivités prendront fin dimanche matin, après l'organisation d'une kermesse pour enfants, au terrain de la Maison de jeunes de Hay Mohammadi.

Il est à noter que l'Association Chouala est une composante de la société civile qui a pour mission d'éduquer la population à la citoyenneté, à la démocratie et aux droits de l'Homme, et plus particulièrement aux droits des jeunes, des enfants et des femmes.

Pendant plus de 40 ans, le parcours de Chouala a été marqué par la volonté de travailler avec les jeunes et les enfants qui représentent l'avenir du Maroc, et de répondre aux attentes de cette catégorie majoritaire dans la population marocaine.

Cette volonté a toujours constitué la référence fondamentale de toutes les actions que Chouala mène et de toutes ses relations de partenariats nationaux et internationaux.

L'association réalise ses objectifs à travers plusieurs types d'actions telles que, les formations, les activités culturelles, les séminaires nationaux, le travail éducatif dans les maisons de jeunes et dans d'autres espaces, l'organisation de colonies de vacances, particulièrement en faveur des enfants défavorisés, les échanges culturels entre jeunes des deux rives de la Méditerranée, les publications (revues et livres), ou encore les pratiques de gestion démocratique.

L'ensemble de ces activités est mené par les 70 sections et les 30.000 adhérents du réseau Chouala à travers tout le Maroc. Chouala est également membre de plusieurs réseaux aussi bien au niveau national qu'à l'échelle méditerranéenne, et au sein desquels elle partage les mêmes préoccupations et les mêmes valeurs que les autres associations membres, pour une société civile démocratique et entreprenante en faveur du développement social.