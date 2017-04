Togo: Retour aux archives au nom de la réconciliation nationale

L'anniversaire de l'indépendance de notre pays, le 27 avril, est toujours un moment unique et très… Plus »

« Ce processus de commémoration doit nous entrainer dans une direction : se réconcilier. Il doit aussi avoir n enjeu : celui de créer l'unité et de permettre à tous les Togolais de sentir membres d'une communauté de destin », a déclaré Gilchrist Olympio, fils du Feu Sylvanus Olympio et représentant de la famille Olympio dans ce processus.

Si l'initiative est venue de l'Ambassadeur des Usa au Togo David Gilmour de faire un zoom sur ce voyage du premier Président Togolais et Père de l'Indépendance togolaise, le HCRRUN dit en voir un devoir relatif à la recommandation numéro 46 de la CVJR ; une recommandation qu'un hommage soit rendu à certaines personnalités disparues qui ont occupé des postes de responsabilité importants et rendu service à la nation togolaise.

A compter de ce 26 avril et jusqu'à au 26 mai prochain l'Ambassade des USA au Togo et le HCRRUN lèvent le voile sur la visite faite en 1962 à Washington par le Président Feu Sylvanus Olympio. Les photos et textes qui seront exposés ont été visités pour la première fois ce mercredi par le Chef de l'Etat Faure Gnassingbé.

